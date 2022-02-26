Fransa'da kapatılacağı açıklanan Filistin yanlısı dernekten hükümete tepki

AA 26 Şubat 2022 Cumartesi 00:40 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 00:41

Kolektiften yapılan yazılı açıklamada, Darmanin'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle kolektifin yanı sıra Filistin yanlısı bir başka derneği kapatacaklarını açıkladığı anımsatıldı.

"Bu skandal karar, bizler Filistin halkıyla dayanışma içinde sömürgeciliğe, ırkçılığa ve 'apartheid'e karşı çalışma yürütürken, İsrail aşırı sağı ve onun Fransa'daki temsilcilerinin kolektife karşı yaptığı karalama kampanyasının bir sonucudur." ifadesi kullanılan açıklamada, bu kararın aynı zamanda daha önce birçok Müslüman derneği ve sivil toplum kuruluşu fesheden hükümetin "otoriterliğinin yükselişinin" yeni bir adımı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kolektifin yılmayacağı, Filistin ile dayanışmanın bir hak ve görev olduğu belirtildi.

Siyasi kuruluşlardan, derneklerden ve kolektiflerden bu konuda hükümete yanıt vermesinin istendiği aktarıldı.

Bu arada, Barış için Yahudi Birliğinden (UJFP) sosyal medyada yapılan açıklamada, Darmanin'in söz konusu kolektifin kapatılacağını duyurduğu paylaşımına yanıt vererek, "İslamofobi ile mücadele eden derneklerin utanç verici şekilde feshedilmesinin ardından hükümet Filistin ile dayanışma içinde olan derneklere saldırıyor. UJFP feshedilecek kolektiflere desteğini ifade ediyor. Filistin'de adalet için mücadele etmek meşrudur." ifadelerine yer verildi.

Darmanin, 24 Şubat'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle "Palestine Vaincra" (Filistin Yenecek) ve "Comité Action Palestine" isimli derneklerin nefrete, şiddete ve ayrımcılığa çağrı yaptığı ve terör eylemlerini teşvik ettiği gerekçesiyle kapatılacağını belirtmişti.