Fransa'da Kardinalin çocuk tacizi itirafının ardından ön soruşturma başlatıldı

Ulusal basındaki haberlerde, Ricard'ın itirafı ardından, Marsilya Savcılığının olaya ilişkin ön soruşturma başlattığı aktarıldı.

Marsilya Cumhuriyet Savcısı Dominique Laurens, olaya ilişkin herhangi bir şikayet bulunmadığını kaydetti.

Ricard dün yaptığı yazılı açıklamada, "35 yıl önce rahipken 14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım. Davranışım tahmin edildiği gibi bu kişi için ciddi ve kalıcı sonuçlara neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Kardinal Ricard, üstlendiği tüm dini görevlerden çekildiğini ifade etmişti.

Taciz ettiği kızla konuşarak af dilediğini aktaran Ricard, bu konuşmayı ne zaman yaptığına dair bilgi vermemişti.

Fransa'da dün düzenlenen piskoposlar konferansında bir konuşma yapan Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort, Fransız adaleti ve kilise yetkililerinin incelediği cinsel taciz iddialarına ülkede eski veya halihazırda görev yapan 11 piskoposun adının karıştığını söylemişti.

Moulins-Beaufort, Ricard'ın da 11 piskoposun arasında olduğuna işaret etmişti.

1980'li yıllarda Marsilya'da, başpiskoposluk idaresindeki bir bölgede rahip olarak görev yapan Ricard, Bordo Başpiskoposluğu görevinden emekliye ayrıldığı 2019'dan bu yana Digne kenti piskoposluğunda görevliydi.



Bağımsız bir komisyonun 2021'de yayımladığı rapor, Fransa'da 70 yıldır yaklaşık 330 bin çocuğun rahipler veya kiliseyle bağlantılı kişiler tarafından cinsel tacize uğradığını gün yüzüne çıkarmıştı.