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Dünya

Fransa'da kavurucu sıcaklar can aldı

Fransa'da kavurucu sıcaklar, can kan kaybına yol açtı. Öte yandan sıcaklıklardan etkilenen 300'den fazla kişiye de müdahale edildi.

IHA2 Temmuz 2025 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Fransa'da kavurucu sıcaklar can aldı
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Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'da yoğun sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Fransa'da kavurucu sıcaklar, can kan kaybına yol açtı. Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher yaptığı açılamada, ülkede 1900'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana ikinci en sıcak Haziran ayının yaşandığını, 2 kişinin sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan Pannier-Runacher, sıcaklardan etkilenen 300'den fazla kişiye ise itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirtti.

SICAK HAVA DALGASININ BUGÜN ZİRVE YAPMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji ajansı Meteo France dün ülkenin büyük bir bölümünde hava sıcaklığının 41.4 dereceye çıktığını aktardı. Ayrıca ülkedeki sıcak hava dalgasının bugün zirveye ulaşmasının beklendiği belirtildi. Sadece Aube, Cher, Loiret ve Yonne olmak üzere 4 bölgenin kırmızı alarm seviyesinde olduğu aktarıldı.

  • fransa
  • yüksek sıcaklık
  • can kaybı

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