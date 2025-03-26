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Dünya

Fransa'da korku dolu anlar! İki gösteri uçağı havada çarpıştı

Fransa'da akrobasi uçuşu yapan iki gösteri uçağı çarpışırken, 3 kişi kurtuldu.

IHA26 Mart 2025 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
Fransa'da korku dolu anlar! İki gösteri uçağı havada çarpıştı
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Fransa'nın kuzeydoğusundaki Saint-Dizier bölgesinde Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi uçuşu yapan iki jet, prova sırasında havada çarpıştı. Fransız-Alman yapımı Alpha jetlerin çarpışmasının ardından iki pilot ve bir yolcu, fırlatma koltuklarını kullanarak kazadan kurtuldu. Fransa ordusu tarafından yapılan açıklamada, paraşütlerle iniş yapan yolcu ve pilotların bilinçleri açık halde bulunduğu belirtildi. 1 kişinin yaralandığı olayda jetlerden birinin bölgedeki bir silonun bulunduğu alana düşmesinin ardından yangın çıktığı ifade edildi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, acil servis ekiplerinin bölgeye gönderildiğini ve olayda hafif yaralanan 1 kişinin tedavi edildiğini söyledi.

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