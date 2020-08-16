İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2020 Pazar / 26 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da koronavirüs vaka sayısında tedirgin edici artış
Dünya

Fransa'da koronavirüs vaka sayısında tedirgin edici artış

Fransa'da son bir günde koronavirüs salgınında 3 bin 15 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 218 bin 536'ya ulaştı.

İHA16 Ağustos 2020 Pazar 21:59 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 21:59
ABONE OL

Koronavirüs salgını nedeni ile Avrupa’da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa’da Kovid-19 salgınında vaka sayıları son 2 gündür 3 bin ve üzerinde seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 15 yine vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 218 bin 536’ya ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 17 kişinin Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 410’a yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 376’sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 860 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

Öte yandan Fransa’da dün tespit edilen 3 bin 310 vaka sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.