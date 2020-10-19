Fransa'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor

AA 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:07 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:07

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 243 vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son günlerde 22 binin üzerinde seyreden günlük vaka sayısı bugün düşüş gösterdi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 243 artışla 910 bin 277'ye yükselirken, 146 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 623'e ulaştı.

Hastanelerde 2 bin 99'u yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 661 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 504 artışla 105 bin 935'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,4'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Macron'un eşi kendini karantinaya aldı

Fransız basınında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un, 15 Ekim'de görüştüğü bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanması üzerine kendisini 7 gün karantinaya aldığı belirtildi.

Macron'un herhangi bir belirti göstermediği ve özel hayatında bazı önlemler alacağı kaydedildi.