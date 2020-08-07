İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ağustos 2020 Cuma / 17 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,294
  • EURO
    8,5811
  • ALTIN
    475.556
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 30 bin 324'e yükseldi
Dünya

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 30 bin 324'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 30 bin 324'e yükseldi.

AA07 Ağustos 2020 Cuma 23:03 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 23:03
ABONE OL

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 288 artışla 224 bin 638'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 324'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 383'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 11 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 376 artarak 82 bin 836 oldu.

Ülkede vaka sayıları uzun aradan sonra ilk kez 2 bini geçerken, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbaharda veya kışın ikinci dalganın yaşanmasından endişe ettiğini belirtmişti.

- Marsilya'da maske zorunluluğu

Fransa'nın Marsilya kentinde belediyenin kararıyla kalabalığın oluştuğu bazı açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.