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  • Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 81 bin 814'e çıktı
Dünya

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 81 bin 814'e çıktı

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 546 Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 16 bin 546 artışla 3 milyon 465 bin 163'e yükseldi.

AA14 Şubat 2021 Pazar 23:54 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 23:54
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 167 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 81 bin 814'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 16 bin 546 artışla 3 milyon 465 bin 163'e yükseldi.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 9 bin 921 kişiden 1763'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 254 bin 688'e yükseldi, bunlardan 647 bin 173'üne ikinci doz aşı yapıldı.

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