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Dünya

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadığı belirtildi.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 21:35 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 21:35
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Fransa'da Müslümanların cenaze işlemlerine ilişkin çalışmalar yapan Tahara Derneği Başkanı ve hemşire Abdessamad Akrach, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal şartlarda Müslümanların cenazelerinin istekleri doğrultusunda yurt dışına nakledildiğini ancak şu an yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.

Akrach, ülkedeki mezarlıklarda da Müslümanlar için ayrılan bölümlerde yer kalmadığını aktardı. Bu soruna ivedilikle çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Akrach, "Mezarlık kalmadığı için yüzlerce cenaze buzdolaplarında veya morglarda bekliyor." dedi.

Akrach, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle sınırların kapatılmasıyla durumun daha da kötüleştiğine dikkati çekerek, "Ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle Türklerin dışındaki Müslümanların cenazeleri yurt dışına nakledilemiyor." ifadesini kullandı.

Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), bu konuda daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulunmuştu.

CFCM verilerine göre ülkedeki 300 mezarlıkta Müslümanlar için ayrılan bölümde yaklaşık 100 mezar yeri bulunuyor.

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