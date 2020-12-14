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Dünya

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölümler arttı

Fransa'da açıklanan güncel verilere göre son 24 saatte koronavirüsten 150 kişi öldü.

IHA14 Aralık 2020 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:56
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Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 372 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 58 bin 282’ye yükseldi.

Fransa’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 63 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 379 bin 915’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 372 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 58 bin 282’ye yükseldi. Ülke genelinde bin 159’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 722 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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