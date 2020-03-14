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Dünya

Fransa'da kovid-19 paniği artıyor! 91'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 91'e yükselmesi üzerine, kafe, restoran, bar, sinema ve gece kulüpleri ile market, banka ve eczaneler dışındaki tüm ticari mağazaların bu geceden itibaren kapatılmasına karar verildi.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 23:00 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 23:02
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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon ile koronavirüs salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Philippe, virüsün hızlı yayıldığını ve bazı bölgelerde yoğun bakımda bulunanların sayısının ciddi anlamda arttığını belirtti.

Kafe, restoran, bar, sinema ve gece kulüpleri ile market, banka ve eczane dışındaki tüm ticari mağazaların bu geceden itibaren yeni bir emre kadar kapatılacağını duyuran Philippe, insanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Philippe, toplu taşıma araçlarının durdurulmayacağını ve yarın düzenlenecek yerel seçimlerin ilk turunun iptal edilmediğini kaydetti.

Salomon da salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 12 artarak 91'e ulaştığını, vaka sayısının da son 72 saatte ikiye katlanarak 4 bin 500'e çıktığını söyledi.

Koronavirüs vakalarının Fransa'nın tüm adalarında da görüldüğünü ifade eden Salomon, salgında alarm uyarısının 3. seviyeye geçtiğini sözlerine ekledi.

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