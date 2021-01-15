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Dünya

Fransa'da Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Fransa'da açıklanan rakamlara göre son 24 saatte 21 bin 271 Kovid-19 vakası görüldü.

AA15 Ocak 2021 Cuma 23:25 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 23:25
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 288 kişi hayatını kaybetti ve 21 bin 271 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 288 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 356 kişi yaşamını yitirdi. Virüs kaynaklı ölü sayısı 69 bin 949'a çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 271 artışla 2 milyon 872 bin 941'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 740'ı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 43 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1269 artışla 208 bin 71'e ulaştı.

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