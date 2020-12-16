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Dünya

Fransa'da Kovid-19 vakaları artıyor

Fransa'da açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saatte 17 bin 615 yeni vaka tespit edildi.

IHA16 Aralık 2020 Çarşamba 23:24 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:24
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Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 17 bin 615 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 409 bin 62’ye yükseldi.

Fransa’da korona virüs salgınında vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 bin 615 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 409 bin 62’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 292 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 59 bin 361’e yükseldi. Ülke genelinde bin 205’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 979 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Fransa’da bir buçuk ay süren kapsamlı sokağa çıkma yasağının ardından düşmesi beklenen vaka sayısının tekrar arttığı gözlemlendi.

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