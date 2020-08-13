Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseldi

AA 13 Ağustos 2020 Perşembe 22:19 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 22:19

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 388'e çıktı.

Son 24 saatte hastanelerde 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 388'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 374'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 864 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 191 artarak 83 bin 663'e yükseldi.

Ülkede salgının gidişatı kötüleşmeye devam ederken, günlük vaka sayısında artış sürüyor.

Ayrıca 4-10 Ağustos'ta 608 bin 641 Kovid-19 testi yapıldı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

- Angers'de maske zorunluluğu

Fransa'nın Angers kentinin merkezinde, valiliğin kararıyla açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi.

Ülkede günlük vaka sayılarının artması nedeniyle çok sayıda şehirde maske kullanımı zorunluluğu getirilmişti.