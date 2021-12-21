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Dünya

Fransa'da markette ''Allahu ekber'' diye bağıran kişiye tecilli hapis cezası

Fransa'da Saint-Etienne kentinde bir kişi, markette 'Allahu ekber' diye bağırarak paniğe yol açtığı gerekçesiyle 8 ay tecilli hapse mahkum edildi.

AA21 Aralık 2021 Salı 13:53 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 13:53
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Fransız basınındaki haberlere göre, Saint-Etienne Ceza Mahkemesi, 7 Haziran'da girdiği markette 3 kere "Allahu ekber" şeklinde bağıran 52 yaşındaki adama, panik oluşturduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis ve 750 avro para cezası verdi.

Ayrıca söz konusu kişiyi 2 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptıran mahkeme, şahısla markete giren 38 yaşındaki diğer kişinin ise serbest kalmasına hükmetti.

Zanlının bağırması nedeniyle markette bulunan bir müşterinin korkarak düştüğü ve kolunu incittiği belirtildi.

Savcılık, zanlı için 1 yıl tecilli hapis isteminde bulunmuştu.

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