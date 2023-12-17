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Dünya

Fransa'da Meclis gensoru önergesini reddetti

Fransa'da muhalefetin, Başbakan Elisabeth Borne'un 2024 Bütçesinin gelirlere ilişkin kısmını Meclis'te oylanmadan geçmesi için yetki kullanmasına karşı verdiği gensoru önergesi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kabul edilmedi.

AA17 Aralık 2023 Pazar 00:18 - Güncelleme:
Fransa'da Meclis gensoru önergesini reddetti
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Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesi görüşüldü.

Gensoru önergesi 75 "evet" ve 289 "hayır" oyu alarak yeterli çoğunluğa ulaşamayıp reddedildi.

Borne, 2024 Bütçesinin gelirler kısmına oylama yapılmadan meclisten geçmesi için anayasal yetkisini kullanmıştı.

LFI, Borne'un bu adımına karşı hükümete karşı meclise gensoru önergesi sunmuştu.

- ANAYASA'NIN 49. MADDESİNİN 3. FIKRASI

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Çoğunluk sağlanamadığında ise yasa tasarısı Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

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