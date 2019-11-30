Fransa’da Müslüman’ın  göğe bakması suç!

Şüpheliler, geçtiğimiz yıl 5 kişinin öldüğü Noel pazarı saldırısının yapıldığı noktada selfi çekerken işaret parmaklarıyla gökyüzünü gösterdi. Polis kaynakları bu hareketin terör örgütü DEAŞ’a ait olduğu gerekçesiyle bu kişilerin gözaltına alındığını kaydetti. Olay ülkenin kuzeyindeki kentte bulunan Noel pazarının yakınındaki katedralin önünde gerçekleşti. Gözaltına alınan bir kişinin Strazburg’da ikamet ettiği, diğer şüphelinin ise Alsas bölgesi dışından olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, anılan kişilerin DEAŞ ile bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl 11 Kasım’da şehir merkezinde gerçekleşen saldırının şüphelisi Şerif Chekatt, 2 günlük kaçışın ardından düzenlenen bir polis operasyonuyla ölü ele geçirilmişti. Silahlı ve bıçaklı saldırıda 5 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı. Fransa’da 2015’ten bu yana yaşanan terör saldırılarında en az 240 kişi hayatını kaybetti.