23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7649
  • 6,3926
  • 275.997
  • 101423
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da Müslümanların yüzde 42'si en az bir kez ayrımcılığa uğradı

Fransa'da yaşayan Müslümanların yüzde 42'sinin hayatlarında en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa'da yaşayan Müslümanların yüzde 42'sinin hayatlarında en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldığı bildirildi.
 
Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) anketine göre Müslümanların yüzde 42'si hayatlarından en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti.
 
Ankete göre Müslümanlara en çok polis kontrollerinde, iş başvurularında ve ev kiralamak istediklerinde ayrımcılık yapılıyor.
 
Başörtülü kadınların yüzde 60'ı hayatlarında en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldığını ifade ederken, bu oran başörtüsü kullanmayan Müslüman kadınlarda yüzde 44 olarak kaydedildi.
 
Ayrıca Müslümanların yüzde 24'ü sözlü saldırıya uğradığını beyan ederken, bu oran Müslüman olmayanlarda yüzde 9 olarak belirlendi. Aynı şekilde, fiziksel saldırıya uğrayan Müslümanların oranının Müslüman olmayanlara göre yüzde 4 daha fazla olduğu kaydedildi.
 
Başörtülü Müslümanların yüzde 37'si de hakarete uğradığımı beyan etti.
 
Son 5 yıl içerisinde Müslümanların yüzde 40'ına, Müslüman olmayanların da yüzde 17'sine ırkçı davranışlarda bulunuldu.
 
Senato, geçen hafta okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı.
 
Fransız aşırı sağcı Milletvekili Julien Odoul, yaklaşık bir ay önce Besançon'da düzenlenen toplantıda, Müslüman bir kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemiş ve sözlü saldırıda bulunmuştu.
 
Olayın ardından başlayan tartışmalarda Müslümanların hedef alındığı açıklamalar artmıştı.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Kamuya açık alanlarda başörtüsü beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim verildiğinde başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir." ifadelerini kulanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Petrol ve doğal gaz zengini ülke tarıma yöneldi

Petrol ve doğal gaz zengini ülke tarıma yöneldi

MSB açıkladı! Mutabakata rağmen saldırılar devam ediyor

MSB açıkladı! Mutabakata rağmen saldırılar devam ediyor

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

4 kardeşin korkunç ölümü: Ön otopsi raporu belli oldu

4 kardeşin korkunç ölümü: Ön otopsi raporu belli oldu

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Bakan Ziya Selçuk'tan o öğretmen için talimat! Açığa alındı

Bakan Ziya Selçuk'tan o öğretmen için talimat! Açığa alındı
 

POPÜLER HABERLER

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşıldı! Hepsini vücuduna sarmış

'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşıldı! Hepsini vücuduna sarmış

14. yüzyıldan kalma! Zamana meydan okuyorlar

14. yüzyıldan kalma! Zamana meydan okuyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA