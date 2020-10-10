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Dünya

Fransa'da ''nesli bozmaya yönelik'' biyoetik yasa tasarısı protesto edildi

Fransa'da biyoetik yasası, aileyi ve ahlaki değerleri bozmaya yönelik olduğu ve neslin devamını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle protesto edildi.

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 20:18 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 20:18
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Fransa’da 2021’in başında parlamentoda görüşülmesi beklenen biyoetik yasası, aileyi ve ahlaki değerleri bozmaya yönelik olduğu ve neslin devamını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle protesto edildi.

Manif Pour Tous adlı hareket tarafından başta başkent Paris olmak üzere, ülke genelinde 60’a yakın yerde, biyoetik yasasına karşı çıkanların katıldığı protesto gösterisi düzenlendi.

Paris’te Adalet Bakanlığı önündeki Vandom meydanında toplanan her yaştan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti, LGBT ve ilaç lobilerinin baskılarına boyun eğerek, tıbbi destekli üreme ve taşıyıcı annelik yoluyla babasız çocukların doğmasına imkan verecek yasalar çıkarmakla suçladı.

Göstericiler ayrıca yasa tasarısına yazın eklenen, psikolojik stres gerekçesiyle hamileliğin sonuna kadar kürtaja izin veren maddeye karşı çıktı.

Hep bir ağızdan "Çocuklar kiralık ve satılık değil", "Aile sistemi hedefte" sloganları atan ebeveyn ve çocuklar, Macron ve yönetiminin projeye sessiz kalmasını protesto etti.

Protestoya katılanlardan Pascale Franc, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 çocuk annesi olduğunu ve 7 yıldır bu hukuksuz projeyle gelecek nesiller adına mücadele ettiğini belirtti.

Franc, projenin embriyoları ve fıtratı bozmaya yönelik bir girişim olduğunu, ilaç firmalarının ve politikacıların ceplerini doldurmak için insanlığı satılığa çıkardığını söyledi.

Yasanın insani değerlere aykırı olduğunu kaydeden Franc, “Az da olsak Fransa neslinin geleceği için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Franc, medyanın gösterilerine yer vermediğini dile getirerek, yasanın savunulması için bazı gazetecilere para verildiğini ileri sürdü.

“Gözümüzün önünde fıtratımızı bozmaya yönelik bu yasayı geçirmeye çalışıyorlar. Buna karşıyız, bu sinsi planın uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz.” diyen Franc, Cumhurbaşkanı Macron’un ilaç lobilerine boyun eğdiğini ifade etti.

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