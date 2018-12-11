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Fransa'da bir öğrenci kendisini yaralayan polis hakkında suç duyurusunda bulundu

Fransa'nın Lyon kentindeki bir öğrenci, geçen hafta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eğitim politikalarını protesto etmek için yapılan gösteri sırasında kendisini yaralayan polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre 15 yaşındaki öğrenci, geçen hafta ailesiyle katıldığı Lyon'un Venissieux banliyösündeki Jacques-Brel lisesi önünde düzenlenen gösteride yaralanmasına neden olan polisi "isteyerek şiddete başvurduğu" gerekçesiyle şikayet etti.

Haberde, öğrencinin sol gözünü kaybetme riskinin olduğu belirtildi.

Öğrenciler, geçen haftadan bu yana Macron'un eğitim politikalarını protesto etmek için ülkenin birçok kentinde gösteriler yapıyor.

Ülke genelindeki gösteriler sırasında çıkan olaylarda 6 Aralık'ta 700'den fazla, 5 Aralık'ta da 32 lise öğrencisi gözaltına alınmıştı.

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