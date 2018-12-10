Fransa'da öğrencilerin eylemleri nedeniyle eğitime ara verildi

Fransa Eğitim Bakanlığı verilerine göre ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenleyen öğrenciler, yaklaşık 120 lisede blokaj eylemi yaptı.

Eylemler nedeniyle eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği belirtildi.

Ülkenin en önemli öğrenci sendikalarından Demokratik Lise Ulusal Sendika Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencileri özellikle 11 Aralık Salı günü gösterilerini daha yoğun şekilde sürdürmeye davet etti.

Paris-Nanterre Üniversitesi öğrencilerinden destek

Bununla beraber, Paris-Nanterre Üniversitesinin öğrencileri de perşembe gününe kadar üniversitede blokaj eylemi yapacaklarını duyurdu.

Öğrenciler, geçen haftadan bu yana Macron'un eğitim politikalarını protesto etmek için ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenliyor.

Ülke genelindeki gösteriler sırasında çıkan olaylarda geçen perşembe günü 700'den fazla, geçen çarşamba da 32 lise öğrencisi gözaltına alınmıştı.