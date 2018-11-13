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Fransa'da öğretmenler eğitim reformu karşıtı gösteriler düzenledi

Fransa'da öğretmenler, hükümetin eğitim reformu ve memur sayısında kesinti kararına karşı greve giderek ülke çapında gösteriler düzenledi.

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Gösteriler başta başkent Paris olmak üzere Lyon, Marsilya, Bordeaux, Nantes ve Caen gibi şehirlerde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Paris'te toplanan binlerce eğitimci, sloganlar eşliğinde Eğitim Bakanlığına yürüdü. Göstericiler, okullara ve eğitim kadrosuna daha fazla olanak sağlanması taleplerini dile getiren pankartlar taşıyarak Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'i hedef alan sloganlar attı.

Hükümetin 2019 eğitim bütçesi kapsamında öğretmen sayısında kesintiye gitme kararı ve eğitim reformunu protesto eden sendikaların çağrısıyla yapılan gösterilere, diğer meslek gruplarından da destek verildiği açıklandı.

Grev ve gösterilerde ana sınıfı, ilkokul, kolej ve lise öğretmenlerinin yer aldığı, en fazla katılımı lise öğretmenlerinin sağladığı bildirildi.

Fransa Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde öğretmenlerin yüzde 11,33'ünün greve katıldığını açıkladı. En büyük eğitim sendikası olan Snes-FSU ise kolej ve lise öğretmenlerinin yüzde 50'sinin grevde yer aldığını duyurdu.

Ülkede 2011'den bu yana tüm sendikaların çağrısıyla gidilen grev olarak kayıtlara geçen eylemde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar da atıldı.

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