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Dünya

Fransa'da okullardaki ''akran zorbalığı'' suç kapsamına alınıyor

Fransa'da hükümet, okullarda yaşanan akran zorbalığını suç kapsamına almaya hazırlanıyor.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 13:02 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 13:02
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Fransa Ulusal Meclisinde milletvekilleri, "okul zorbalığı" olarak da bilinen; bir öğrenciye bir veya daha fazla akranı tarafından kasten ve sürekli saldırgan tutumların sergilenmesiyle sonuçlanan davranışlara, cezai müeyyide getirmeyi öngören yasa tasarısını oyladı.

Tasarı, 69 oyla kabul edilirken sol partilerden 5 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

İktidar ortağı Demokratik Hareket'in (MoDem) milletvekili Erwan Balanant tarafından hazırlanan tasarı, bu kapsamdaki mevcut müeyyideleri daha katı hale getirmeyi amaçlıyor.

Üniversite öğrencileri dahil, kamu veya özel okullardaki tüm öğrencileri kapsayan tasarı, baskıya maruz kalan kişinin 8-10 gün iş görmezlik raporu alması durumunda, zorbalığı yapan kişiye 3 yıl hapis cezası ve 45 bin euro para cezası getiriyor.

Bu davranışlar, zorbalığa maruz kalan kişinin intihar teşebbüsü veya ölümüyle sonuçlanırsa sorumlunun cezası 10 yıl hapis ile 150 bin euro para cezasına kadar çıkabilecek.

EBEVEYNLERE EĞİTİM VERİLECEK

Tasarı uyarınca, ebeveynlere de çocuklarının taciz durumlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olabilmeleri için düzenli aralıklarla eğitim verilecek.

Senatoya 2022'nin ilk ayında gelmesi beklenen tasarı, buradan da kabul oyu alması durumunda, son bir kez daha oylanmak üzere Ulusal Meclise gönderilecek.

Fransa'da son yıllarda özellikle internet üzerinden ve okullarda akranları tarafından maruz kaldığı baskı ve taciz nedeniyle çok sayıda öğrenci intihar teşebbüsünde bulundu, bunlardan bir kısmı ölümle sonuçlandı.

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