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Dünya

Fransa'da ormanda patlamamış 3 top mermisi bulundu

Fransa'nın Gironde bölgesindeki ormanlık alanda patlamamış 3 top mermisinin bulunduğu bildirildi.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 13:53 - Güncelleme:
Fransa'da ormanda patlamamış 3 top mermisi bulundu
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Le Figaro'nun haberine göre, La Teste-de-Buch bölgesindeki ormanlık alanda yürüyüş yapan kişi, hendekte gömülü olan 3 paslanmış top mermisini fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sivil güvenlik ekibi, yaptıkları inceleme neticesinde top mermilerinin patlama riskinin bulunmadığını belirledi.

Güvenlik çemberine alınan bölgeden mermilerin tahliye edilmesi planlanıyor.

Top mermilerinin hangi döneme ait oldukları tam olarak tespit edilemedi, olayla ilgili soruşturma başlatılmadı.

Sık sık top mermilerine rastlanan bölgede geçen yıl 170 alanda mayın ve patlayıcı temizliği yapıldı.

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