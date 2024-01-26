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Dünya

Fransa'da ortalık yangın yeri! Devlet kurumları ateşe verildi

Fransa'nın Aude vilayetine bağlı Narbonne kentinde hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler sosyal güvenlik kurumuna ait binayı ateşe verdi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 21:18 - Güncelleme:
Fransa'da ortalık yangın yeri! Devlet kurumları ateşe verildi
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Ulusal basındaki haberlere göre, güneydeki Narbonne'da çiftçiler iktidarın tarım politikasına tepki olarak eylem yaptı.

Eylem sırasında tarım sektörü çalışanlarına hizmet veren sosyal güvenlik kurumuna ait bina ateşe verildi.

Çiftçiler, gece saat 24.00'e kadar Paris'e giden farklı otoyolları trafiğe kapatacaklarını duyurdu.

İktidar partisi Rönesans Milletvekili Jean-Rene Cazeneuve dün akşam Gers vilayetinde çiftçilerin eylem yaptığı alana gitti.

Cazeneuve, burada yaptığı konuşma sırasında çiftçiler tarafından yuhalandı. Çiftçiler, iktidar milletvekilinin üzerine un attı.

Öte yandan, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İş Sendikası (CGT) çiftçilerin eylemlerine katılma çağrısında bulundu.

Başbakan Gabriel Attal, ülkedeki çiftçi eylemlerine çözüm bulmak için Haute-Garonne vilayetinde çiftçilerle bir araya geldi.

Ülke genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

Çiftçiler hükümetin taleplerine kulak vermesi için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatıyor.

  • Fransa
  • çiftçi
  • sosyal güvenlik kurumu

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