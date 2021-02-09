Fransa'da ‘Pandemiyi yönetmede Erdoğan, Macron'dan başarılı' dedi hakim karşısına çıktı

09 Şubat 2021 Salı 12:15 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 12:21

Chambery Valisi tarafından "Fransa'yı küçük düşürdüğü, Fransa hükümetini devirmeye çalıştığı ve terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla hakkında dava açılan imam Slim, Paris Temyiz Mahkemesinde dün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme Başkanı, tarafları dinledikten sonra duruşmanın sonucunun 31 Mart'ta açıklanması yönünde karar kıldı.

Davada hazır bulunan Cumhuriyet Savcısı da mahkemeden imamın evine yönelik arama kararının "hukuksuz" olduğuna ilişkin görüş bildirerek kararın kaldırılmasını talep etti.

- "GENÇLERİN KENDİLERİNİ RADİKAL UNSURLARDAN KORUMASI İÇİN MÜCADELE VERİYORUM"

Slim, duruşma sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, evine polislerce sabahın 6'sında baskın yapıldığını ve "terör propagandası yapmakla" suçlandığının kendisine iletildiğini söyledi.

Evinde arama yapıldığını ve "Fransa için bir tehdit olduğu" gerekçesiyle yargılanacağının söylendiğini belirten Slim, 20 yıldan fazla süredir Fransa'da imamlık yaptığına dikkati çekti.

İmam Slim, "10 yıldan beri İslami dersler veriyorum ve bu alanda çalışmalar yürütüyorum. Özellikle Fransa'daki gençlerin kendilerini kötü alışkanlıklardan ve radikal unsurlardan koruması için mücadele veriyorum." diyerek, gençlere devamlı olarak toplumla kaynaşmaları, hoşgörülü olmaları nasihatinde bulunduğunu kaydetti.

Evinde yapılan arama sırasında telefonunun, ayrıca kendisi ile eşinin bilgisayarlarının incelemeye alındığını dile getiren Slim, polis raporunda da belirtildiği gibi terörizmle bağlantılı ya da suç unsuru teşkil edecek bir şey bulunmadığını vurguladı.

- "ERDOĞAN, SALGINI FRANSA CUMHURBAŞKANI'NDAN DAHA İYİ YÖNETİYOR DEDİĞİM İÇİN YARGILANIYORUM"

Slim, ayrıca şunları anlattı:

"Hiçbir şey bulamadılar çünkü ortada suç teşkil edecek bir durum yok. Ne ile suçlanıyorum? Her vatandaş gibi kendi görüşümü açıkladığım için suçlanıyorum. Hani ifade özgürlüğü vardı. Güya Fransız vatandaşına yakışmayacak hareketlerde bulunmuşum. Kovid-19 salgınında hükümetin politikasını eleştirdiğim, özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgını Fransa Cumhurbaşkanı'ndan daha iyi yönetiyor dediğim ve bunları Facebook'tan yayınladığım için Fransa yasalarını tehlikeye atmaktan yargılanıyorum. Ben bir vatandaş olarak sadece salgın sürecinden memnun olmadığımı söyledim."

Slim, evli ve 6 çocuk babası olduğunu, eşinin de kendisi gibi İslami çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

"Bu durum çocuklarım için de şok edici oldu. Çünkü hepsi ifade özgürlüğüne dayalı bir vatandaşlık şuuruyla yetişti. Şimdi bakıyorlar ki babaları görüşünü belirttiği için polis evlerine baskın yapıyor. Bunu onlara nasıl açıklayacağız." diyen Slim, ondan ders alan gençlerin de kendilerine cumhuriyet değerlerine saygıyı öğreten hocalarının yargılanmasını anlamlandırmakta güçlük çektiklerine dikkati çekti.

- TÜRKİYE'DE BİR PAPAZ, MACRON'U CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KIYASLADIĞI İÇİN EVİNE POLİS GÖNDERİLSE NE DERDİNİZ?"

İmamın avukatı Sefen Guez Guez de Slim'in, Fransa'daki Müslüman toplum ve Chambery halkı tarafından saygı duyulan biri olduğuna işaret ederek, müvekkiline yönelik terör suçlamalarını "keyfi" olarak niteledi.

Müvekkiline yöneltilen suçlamaların, "bugün her vatandaşın hakkı olan görüşünü belirtmesi ve ifade özgürlüğü hakkını kullanması" nedeniyle ortaya çıktığını söyleyen Guez Guez, "Suç olarak gösterilen tek unsur Facebook'ta konuşmasını paylaşmak." dedi.

Guez Guez, Slim'in herhangi yasadışı bir şahısla irtibatının ya da terör organizasyonuyla ilişkisinin saptanmadığını vurguladı.

Paylaşımlarına yönelik en komik suçlamanın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile kıyaslanması olduğunu anımsatan Guez Guez, "Bunu söylediği için Fransa hükümetini devirmekle suçlanıyor. Buna gülünür ancak tersini hayal edin. Türkiye'de bir Ortodoks papazı, Macron'u Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kıyasladığı için evine terörle mücadele polisi gönderilse ne derdiniz? Herkes şok olur." diye konuştu.

Guez Guez, Fransa'da bir imamın da herkes gibi hükümetin politikalarını eleştirebileceği değerlendirmesinde bulundu.

- "FRANSA DİKTATÖRLÜK ÜLKESİNE Mİ DÖNÜŞÜYOR?"

"Fransa diktatörlük ülkesine mi dönüşüyor, böyle düşünmek istemem." diyen Guez Guez, savcılık makamının da lehlerinde tutum sergilediğini belirtti.

Avukat Sefen Guez Guez, aile bireylerinde travmalara yol açtığı gerekçesiyle davalı tarafa 10 bin avro manevi tazminat davası açtıklarını kaydetti.

İmam Farid Slim, Kovid-19 salgını başlangıcında maske tedarikinde sıkıntı yaşayan Fransa'da Cumhurbaşkanı için "Macron salgını yönetmede halkına maskeleri ücretsiz dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi yönetemedi." demiş, "polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza para ayrıldığı gibi maske alımı için de gerekli bütçenin ayrılması gerektiğini" belirtmişti. İmam ayrıca, Fransız iki doktorun Afrikalıların aşı çalışmalarında kobay olarak kullanılmasına yönelik "ırkçı" söylemlerini eleştirmişti.

Chambery Valisi de "Fransa'yı küçük düşürdüğü, hükümeti devirmek istediği ve terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla imam Slim'e dava açmıştı.