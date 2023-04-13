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Dünya

Fransa'da patlamanın etkisiyle çöken binada ölü sayısı artıyor

Fransa'nın Marsilya kentinde 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece meydana gelen patlamanın ardından çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 02:04 - Güncelleme:
Fransa'da patlamanın etkisiyle çöken binada ölü sayısı artıyor
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Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, Marsilya Savcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, enkaz altında kalan son 2 kişinin cansız bedeninin de çıkarıldığını aktardı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, ölenlerin kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.

OLAY

Fransa'nın Marsilya kentinde 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece Tivoli semtindeki 5 katlı bir binada meydana gelen patlamanın ardından çökme yaşanmış, ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralanmıştı.

Çevre binalardan da 200 kadar kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Olaya ilişkin soruşturma açılmış, yetkililer patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduklarını açıklamıştı.

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