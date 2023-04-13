Fransa'da patlamanın etkisiyle çöken binada ölü sayısı artıyor

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, Marsilya Savcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, enkaz altında kalan son 2 kişinin cansız bedeninin de çıkarıldığını aktardı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, ölenlerin kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.

OLAY

Fransa'nın Marsilya kentinde 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece Tivoli semtindeki 5 katlı bir binada meydana gelen patlamanın ardından çökme yaşanmış, ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralanmıştı.

Çevre binalardan da 200 kadar kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Olaya ilişkin soruşturma açılmış, yetkililer patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduklarını açıklamıştı.