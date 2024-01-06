Fransa'da polisin elektroşok tabancası can aldı

Fransız basınındaki haberlere göre, 3 Ocak'ta yerel saat ile 23.20 sularında Montfermeil'de bir bakkalda kavga çıktığı ve sarhoş bir kişinin agresif davrandığı polise bildirildi.

Olay yerine intikal eden polis ekibi, söz konusu kişinin 30 yaşındaki Killian S. olduğunu belirledi.

Polis kaynaklarına göre, bakkalda kasanın arkasına geçen, agresif tavırlar sergileyen ve dükkandaki eşyalara zarar veren Killian S, sakinleştirilmeye çalışılsa da bir memura tekme attı.

Polisler, Killian S'nin üzerinde 10 defadan fazla elektroşok tabancalarını kullandı.

Kalbi 2 kez duran Killian S, hastaneye kaldırıldı ancak komaya girmesinin ardından bu sabah yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, o gün görevli 18 polis ifade vermeye başladı.