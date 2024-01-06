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Dünya

Fransa'da polisin elektroşok tabancası can aldı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Montfermeil kentinde polisin elektroşok tabancası kullandığı 30 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma açılırken, o gün görevli 18 polis ifade vermeye başladı.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 00:10 - Güncelleme:
Fransa'da polisin elektroşok tabancası can aldı
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Fransız basınındaki haberlere göre, 3 Ocak'ta yerel saat ile 23.20 sularında Montfermeil'de bir bakkalda kavga çıktığı ve sarhoş bir kişinin agresif davrandığı polise bildirildi.

Olay yerine intikal eden polis ekibi, söz konusu kişinin 30 yaşındaki Killian S. olduğunu belirledi.

Polis kaynaklarına göre, bakkalda kasanın arkasına geçen, agresif tavırlar sergileyen ve dükkandaki eşyalara zarar veren Killian S, sakinleştirilmeye çalışılsa da bir memura tekme attı.

Polisler, Killian S'nin üzerinde 10 defadan fazla elektroşok tabancalarını kullandı.

Kalbi 2 kez duran Killian S, hastaneye kaldırıldı ancak komaya girmesinin ardından bu sabah yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, o gün görevli 18 polis ifade vermeye başladı.

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