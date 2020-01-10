Fransa'da polisin göstericilere yakın mesafeden plastik mermi kullanmasıyla ilgili soruşturma

10.01.2020 21:39 - Güncelleme: 10.01.2020 21:39

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, Paris'te dün yapılan eylemde polisin çok yakın mesafeden göstericilere karşı plastik mermi kullandığı olayla ilgili soruşturmanın açıldığı belirtildi.

Soruşturmayı Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) yürüteceği kaydedildi.

Polisin çok yakın mesafeden eylemcilere karşı plastik mermi kullandığını, ardından bir kişinin yere yığıldığını gösteren görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Görüntüde aynı zamanda birçok polisin göstericilere copla saldırdığı görülüyor.

Yasalara göre polis gösterilerde savunma silahlarını kullanırken en az 10 ila 50 metre arasında mesafe koruması gerekiyor.

Başta Paris olmak üzere ülke genelinde dün emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenlenmişti. Paris'teki eylemde polis ile göstericilerin arasında zaman zaman arbede yaşanmış, polis biber gazıyla müdahale etmişti.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin başladığı günden bu yana ilk kez geçen ay 2 polis, göstericilere şiddet uyguladıkları gerekçesiyle cezalandırılmıştı. Bir polise 4 ay tecilli hapis ve bin avro para cezası verilmiş, diğer polis ise 2 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.

Polisin, 17 Kasım 2018'de başlayan eylemlerde şiddet uygulaması ülkede tartışma konusu oluyor.

IGPN, polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlatmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, daha önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi nedeniyle 4 kişinin gözünden yaralandığını itiraf etmişti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, son 1 yılda düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu, yaklaşık 500 kişi yaralandı.

AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, 5 Aralık'ta Paris'teki emeklilik reformu protestolarını takip ederken gözünden yaralanmıştı. Görgü tanıklarının beyanına göre, Yalçın'ın gözüne Fransız polisinin kullandığı plastik bomba isabet etti.