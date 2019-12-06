Fransa'da polisten göstericiye feci dayak! İşte o anlar
Fransa’da dün başlayan ve bugün ikinci gününe giren büyük grevde polisin göstericilere sert müdahalede bulunduğu anlar amatör kameralara yansıdı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Fransa sokaklarında polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.
70’den fazla kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı olaylarda polisin göstericilere orantısız güç uyguladığı anlar kameralara yansıdı.
Sokakların adeta savaş alanına döndüğü gösterilerde dün Anadolu Ajansı Muhabiri Mustafa Yalçın, polisin attığı gaz kapsülünün yüzüne isabet etmesi sonucu gözünden yaralandı.
Bugün sosyal medyaya düşen görüntülerde ise Fransız polisinin bir göstericiyi feci şekilde dövdüğü anlar kameralara yansıdı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.