Fransa'da Psikoposlar Konferansı Başkanı, İçişleri Bakanlığına çağrılacak

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 17:34 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 17:35

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, ülkede Fransız yasalarından daha güçlü başka bir şeyin olmadığını vurguladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle De Moulins-Beaufort'u gelecek hafta bakanlığa çağıracağını ifade eden Attal, kiliselerde yüz binlerce çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkmasının ardından düşüncelerinin mağdurlardan yana olduğunu söyledi.

De Moulins-Beaufort, dün yaptığı açıklamada, "günah çıkarmanın gizliliğinin Fransız yasalarından daha üstün olduğunu" belirtmişti.

Günah çıkarma gizli kaldığı için din adamlarının "pedofili vakası"na karışıp karışmadığını bilmediklerini, muhtemelen bunu yapanın çok olduğunu ifade eden De Moulins-Beaufort, ayrıca, cinsel istismara maruz kalan bazı çocukların günah çıkarma seanslarında konuştuğunu, bu durumdaki çocukların başka koşullarda konuşmasını sağlamak gerektiğini dile getirmişti.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) üyesi Laetitia Atlani-Duault da yaptığı açıklamada, günah çıkarma seanslarının rahiplerin çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarını ihbar etmesini engellememesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ülkede Katolik kiliselerinde çocukların cinsel istimara uğradığı açıklanmasının ardından din adamlarının "günah çıkarmasının gizliliği", bu vakaların ortaya çıkmasını engellemesi nedeniyle tartışılıyor.

Fransız yasalarına göre, 18 yaşından küçüklerin cinsel saldırıya uğradığı bilgisine sahip kişilerin bunu polise ihbar etme zorunluluğu bulunuyor. Bu kurala uymayanlara 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası veriliyor. Ancak söz konusu çocuk 15 yaşındaysa hapis cezası 5 yıla ve para cezası 75 bin avroya yükseliyor.

Katolik kiliselerinde din adamlarının "günah çıkarma" seanslarının cinsel istismar vakalarının gizli kalmasını sağladığı belirtiliyor.

Halk arasında "günah çıkarma" olarak bilinen "itiraf sakramenti" Katolik Kiliselerinde kabul edilen 7 temel sakramentten biri kabul ediliyor. "Günah çıkarma", vaftizden sonra kişinin günahlarından pişman olması sonunda bir papaza günahlarını itiraf etmesi anlamına geliyor.

CIASE'nin açıkladığı rapora göre kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayı 330 bine ulaşıyor. Kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edildi.

Sauve, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.