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Dünya

Fransa'da Rafale savaş uçakları çarpıştı: Pilotlar her yerde aranıyor

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde 2 askeri uçağın havada çarpıştığı bildirildi. Uçaklardan birini kullanan pilotun kendisini fırlattığı, diğer uçakta yer alan bir eğitmen ve bir öğrenci pilotu arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:59 - Güncelleme:
Fransa'da Rafale savaş uçakları çarpıştı: Pilotlar her yerde aranıyor
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Colombey-les-Belles kasabası civarında gün ortasında iki Rafale savaş uçağı havada çarpıştıktan sonra düştü.

PİLOTLAR HER YERDE ARANIYOR

Haute-Marne'da bulunan Saint-Dizier hava üssündeki Rafale filosuna ait olduğu aktarılan uçaklardan birini kullanan pilotun kendisini fırlattığı, diğer uçakta yer alan bir eğitmen ve bir öğrenci pilotu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Meurthe-et-Moselle Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, askeri uçakların karıştığı kaza sonrası operasyon merkezinin harekete geçirildiği ve askeri güçlerin desteği ile arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı duyuruldu. Arama kurtarma çalışmalarına katılanlar arasında jandarma ve itfaiye ekipleri de yer aldı.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Valiliğin açıklamasında, kazaya ilişkin herhangi bir can kaybı bilgisine yer verilmedi. Askeri yetkililerin kazanın nedenini soruşturduğu kaydedildi.

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