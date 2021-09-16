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Dünya

Fransa'da rakamlar düşüyor: 7 gün sonra bir ilk yaşandı

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, Halk sağlığı kurumunun verdiği bilgilere göre son 24 saatte 8 bin 128 yeni vaka belirlendi. konuya ilişkin son 7 günde yoğun bakımda tedaviye alınanların sayısı dün itibarıyla yüzde 26,7'ye düştü.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 22:53 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 22:53
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Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 894'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 8 bin 128 artışla 6 milyon 934 bin 732 oldu.

Hastanelerde 1952'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 297 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde yoğun bakımda tedaviye alınanların sayısı dün itibarıyla yüzde 26,7'ye düştü.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,8'e indi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 49 milyon 915 bin 552'ye ulaştı, 47 milyon 222 bin 749 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, ülkede "sağlık ruhsatı" uygulamasının salgının üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu belirtti. Macron, salgının durumuna göre ülkenin bazı bölgelerinde bu uygulamanın kaldırılabileceğini söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, salgın durumunun iyi olduğunu ve bu yolda ilerlenmesi halinde bazı tedbirlerin kaldırılabileceğini kaydetti.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamında, sağlık çalışanları ile itfaiyecilerin 15 Eylül'e kadar aşı olmaları zorunlu hale gelmişti.

Uygulama kapsamında ayrıca 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğinin kanıtlanması gerekiyor.

Fransa genelinde uygulama, son 9 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.

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