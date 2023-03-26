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Dünya

Fransa'da reform krizi sürüyor! Bir grup polis hakkında soruşturma başlatıldı

Paris'te emeklilik reformuna karşı gösteride bir grup polisin, protestoculara yönelik tehdit ve hakaretine ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

AA26 Mart 2023 Pazar 02:37 - Güncelleme:
Fransa'da reform krizi sürüyor! Bir grup polis hakkında soruşturma başlatıldı
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Fransız basınındaki habere göre, Paris Savcılığı reform karşıtı göstericilerin polislerce tehdit edildiği ve hakarete uğradığı olayla ilgili "kamu yetkisine sahip kişilerce işlenen şiddet" ve "tehdit" gerekçeleriyle soruşturma açtı.

Soruşturmayı Fransa'da "polislerin polisi" olarak bilinen Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) yürütecek.

- Olay

Paris'te 20 Mart'ta emeklilik reformu karşıtı izinsiz gösteriler düzenlenmişti.

Çevrim içi yayın yapan Loopsider, pazartesi akşamı gösterilerden birinde, bir grup Fransız polisin 7 göstericiye hakaret ettiği, tehditler savurduğu ve tokat attığı olayın ses kayıtlarını yayımlamıştı.

Ses kayıtlarında, bir polisin göstericiyi "hastanelik etmekle", bir diğer polisin ise Çadlı bir göstericiyi Fransa'dan sınır dışı etmekle tehdit ettiği duyuluyor.

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