Fransa'da sarı bahar!

Fransa’da hükümetin akaryakıta yaptığı yüzde 23’lük zammı protesto eden Sarı Yelekliler, gösterilerin üçüncü haftasında da ülkeyi birbirine kattı. Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinde şoförlerin sembolü olan sarı yelek giyerek sokağa çıkan göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gitmesi ve zamların sonlandırılması için gösteri yaptı. Güvenlik güçlerinin biber gazı, cop ve tazyikli suyla müdahalesinde 11’i memur toplam 65 kişi ağır şekilde yaralanırken, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner polis şiddetinin savunarak göstericilerin arasında provokatörler olduğunu söyledi.

140 GÖSTERİCİYE GÖZALTI

Macron hükümetinin zam politikasına isyan eden 5 bin 500 Sarı Yelekli, Paris’in merkezi Champs-Élysées caddesinde gösteri düzenlemek için sabah saatlerinden itibaren ara sokaklarda toplanmaya başladı. Öfkeli göstericileri durdurmak isteyen polisler, 7 metro istasyonunu ve ara sokakları ulaşıma kapattı. Sarı Yeleklilerin polis barikatlarını aşarak Champs-Élysées’ye girmesi üzerine Fransız polisi biber gazı, cop ve tazyikli suyla göstericilere müdahale etti. BFM televizyonu onlarca gazeteci ve protestocunun ağır yaralandığı olaylarda, 140 kişinin gözaltına alındığını bildirildi. Polis müdahalesinde yaralanalar arasında bulunan RussiaToday’in Fransa muhabiri Lucas Léger de Twitter’dan yaptığı açıklamada çevik kuvvetin göstericilere hedef gözeterek saldırdığını ifade etti.

PROVOKATÖR UYARISI