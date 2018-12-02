Fransa'da sarı bahar!
Macron hükümetinin akaryakıt zammını protesto eden Sarı Yelekliler başkent Paris’i karıştırdı. Polis şiddetinin damga vurduğu protestoda 65 kişi yaralanırken, Fransız İçişleri Bakanı Castaner göstericileri provokatör olarak nitelendirdi.
Fransa’da hükümetin akaryakıta yaptığı yüzde 23’lük zammı protesto eden Sarı Yelekliler, gösterilerin üçüncü haftasında da ülkeyi birbirine kattı. Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinde şoförlerin sembolü olan sarı yelek giyerek sokağa çıkan göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gitmesi ve zamların sonlandırılması için gösteri yaptı. Güvenlik güçlerinin biber gazı, cop ve tazyikli suyla müdahalesinde 11’i memur toplam 65 kişi ağır şekilde yaralanırken, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner polis şiddetinin savunarak göstericilerin arasında provokatörler olduğunu söyledi.
140 GÖSTERİCİYE GÖZALTI
Macron hükümetinin zam politikasına isyan eden 5 bin 500 Sarı Yelekli, Paris’in merkezi Champs-Élysées caddesinde gösteri düzenlemek için sabah saatlerinden itibaren ara sokaklarda toplanmaya başladı. Öfkeli göstericileri durdurmak isteyen polisler, 7 metro istasyonunu ve ara sokakları ulaşıma kapattı. Sarı Yeleklilerin polis barikatlarını aşarak Champs-Élysées’ye girmesi üzerine Fransız polisi biber gazı, cop ve tazyikli suyla göstericilere müdahale etti. BFM televizyonu onlarca gazeteci ve protestocunun ağır yaralandığı olaylarda, 140 kişinin gözaltına alındığını bildirildi. Polis müdahalesinde yaralanalar arasında bulunan RussiaToday’in Fransa muhabiri Lucas Léger de Twitter’dan yaptığı açıklamada çevik kuvvetin göstericilere hedef gözeterek saldırdığını ifade etti.
PROVOKATÖR UYARISI
Gözaltılara rağmen geri adım atmayan Sarı Yelekliler, Paris’in göbeğinde “Macron istifa” ve “Sarı Yelekliler hükümeti devirecek” sloganları atarak polisle çatışmaya devam etti. Polis şiddetinin dikkat çektiği protestolara çevik kuvvetin müdahalesini denetlemek için Paris’in merkezindeki bir karakolda denetim yapan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Göstericilerin arasında bin 500’den fazla provokatör var” dedi ve suçluların kamerayla tespit edileceğini söyledi.
GÖSTERİLER HOLLANDA VE BELÇİKA'YA SIÇRADI
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un akaryakıt fiyatlarına yaptığı zam sonrası Fransa’da başlayan Sarı Yeleklilerin isyanı komşu ülkelere de sıçradı. Hollanda’nın Lahey kentindeki parlamento önünde toplanan Sarı Yelekliler, Fransız protestoculara destek gösterisi düzenledi. Öte yandan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de ise önceki gün Sarı Yeleklerini giyen göstericiler, polisle çatıştı. Fransızlara destek veren eylemcilerden 60’ı gözaltına alındı.
UÇUŞLARI DURDURDULAR
Fransa’nın Nantes kentinde hükümetin akaryakıt zammı protestoları düzenleyen Sarı Yelekliler, havalimanını basıp uçuşları durdurdu. Kentte sabah saatlerinde, Nantes Atlantique Havaliman’na giren yaklaşık 30 gösterici, uçak pistlerini işgal ederek, havalimanı trafiğini engelledi.
FRANSIZLARIN YÜZDE 84'Ü DESTEKLİYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir süredir, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği, orta ve alt gelirli insanların ise yaşamlarını zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor. Ülkede yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84’ü Sarı Yeleklileri destekliyor. Protestocuların çoğu orta gelir grubundaki kişilerden oluşuyor. Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris’in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu, cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlendi.
EYLEMLERE 36 BİN KİŞİ KATILDI
Hükümetin akaryakıta yaptığı yüzde 23’lük zammı protesto eden Sarı Yeleklilerin, dün başkent Paris ve diğer şehirlerde düzenlediği gösterilerde 11’i polis 65 kişi yaralandı. Gösterilere sadece dün toplam 36 bin kişinin katıldığı belirtildi. Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı ve 3 haftadır devam eden protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 141’i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi hapis cezasına çarptırıldı.
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