Fransa'da Sarı Yelekliler 11’nci kez sokağa çıktı

Fransa’da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler gösterilerinin 11'inci haftasında da devam ettiği kaydedildi. Sokakları doldurmaya başlayan binlerce protestocunun Paris'te iki yürüyüş planlandığı belirtildi. Denizaşırı Bakanlığından başlayan ilk yürüyüşü birçok bakanlığın önünde devam etmesi bekleniyor. Diğer yürüyüş ise Şanzelize Caddesi'nden başlayıp Bastille Meydanı'nda biteceği tahmin ediliyor.

"Sarı Gece" eylemi

'Sarı Yelekliler'in sözcülerinden Eric Drouet, eylemcileri 'Sarı Gece'ye davet etti. Yerel saat 17.00'de başlayıp saat 22.00'de bitmesi planlanan gece eyleminin ise Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşmesi bekleniyor.

Çevik kuvvet biriminde bir polis ise "Sarı Gece" endişesini dile getirerek "Gece şiddetin oluşmasını kolaylaştırır çünkü kişilerin kimliklerinin belirlemesini zorlaştırır" dedi.

Paris'te 3 bin ve ülke genelinde en az 5 bin polisin görevlendirildiği bildirildi.