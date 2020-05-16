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Dünya

Fransa'da “Sarı Yelekliler” yeniden sokağa indi

Fransa'da koronavirüs salgını nedeni ile gösteri ve yürüyüşlerin yasak olmasına rağmen Sarı Yelekliler yeniden sokağa indi.

İHA16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:59 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:59
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Fransa’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmezken, Sarı Yelekliler yeniden sokaklara indi. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Rebuplique Meydanı’nda Sarı Yelekliler korona virüs salgınına rağmen gösteri yapmak istedi. Sarı Yelekliler, 10’ar kişilik gruplar halinde farklı noktalarda toplanarak, hükümet karşıtı sloganlar attı. Protestoya 100’e yakın kişi katılırken, polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Gösteri sırasında bir şahıs polisin kendi fotoğrafını çektiğini iddia ederek, polisin çektiği fotoğrafı silmesi için üzerine yürüdü. Göstericinin polisin üzerine yürümesinin ardından arbede yaşanırken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı. Polis, gözaltına aldığı göstericileri kimlik kontrolü sonrası serbest bıraktı. Sarı Yeleklilerin, gösteri sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Öte yandan Fransa’da koronavirüs salgını nedeni ile 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesine izin verilmiyor.

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