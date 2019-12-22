İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,942
  • EURO
    6,5848
  • ALTIN
    282.553
  • BIST100
    111177
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 58. haftasında
Dünya

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 58. haftasında

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 58. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için bir kez daha sokağa çıktı.

AA22.12.2019  00:20 - Güncelleme: 22.12.2019  00:20
Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 5 Aralık'tan bu yana devam ederken, sarı yelekli eylemciler, Paris'te Bastille Meydanı'ndan Clichy Mahallesi'ne kadar yürüdü. Düşük katılımla gerçekleşen gösteri olaysız sona erdi. 
 
Lyon'da protestocular eylem yasağına rağmen şehir merkezinde gösteri düzenlendi.
 
Ülkenin çeşitli kentlerinde de eylem yapıldı.
 
Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.
 
Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı.
 
Eylemlerde 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250'den fazla kişi yaralandı, 12 bin 361'den fazla kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD frekanslarını ele geçirdi
Gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD frekanslarını ele geçirdi

Gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD frekanslarını ele geçirdi

İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta
İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta

İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz
Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Türkiye karşıtlığında anlaştılar
Türkiye karşıtlığında anlaştılar

Türkiye karşıtlığında anlaştılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.