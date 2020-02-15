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Dünya

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 5 kişi yaralandı

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

AA15 Şubat 2020 Cumartesi21:14 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 21:14

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 66'ncı haftasına girdi. Başkent Paris'teki Nation Meydanı'nda toplanan göstericiler, Buttes Chaumont Mahallesi'ne yürüdü. Rennes'deki eylemde de polis ile eylemcilerin arasında arbede yaşandı. Polis, olaya biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gösteride bir kişinin gözaltına alındığı ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 kişinin izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Polis, geçen haftalarda olduğu gibi başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis, Senato ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana polisin müdahalesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

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