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Fransa'da savaş uçağı radardan kayboldu

Fransa'da Mirage 2000D modeli savaş uçağının radardan kaybolduğu belirtildi.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre Nancy-Ochey havalimanında hareket eden Mirage 2000D modeli savaş uçağı yerel saatle 11.00 civarında ülkenin doğusundaki Jura bölgesinde radardan kayboldu.

Haberlerde, içinde 2 askerin bulunduğu uçağın düşme ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Polisin, arama çalışmalarına başladığı kaydedildi

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