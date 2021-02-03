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Dünya

Fransa'da sel alarmı: Vatandaşlar uyarıldı

Fransa'da şiddetli yağışların sele neden olma ihtimaline karşı 17 bölgede turuncu alarm verildi.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 16:41 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 16:41
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Meteoroloji İdaresi, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların su taşkınlarına yol açabileceğini belirterek, 17 bölgede turuncu alarm, 69 bölgede ise sarı alarm ilan etti.

Yağışlara, hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarların da eşlik edebileceği bildirildi.

Yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşayanlara sel ihtimaline karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.

Seine Nehri'nin başkent Paris'teki seviyesi dün 4 metre 23 santimetre iken bugün 4 metre 32 santimetreye yükseldi.

Ülkenin doğusundaki Rhone bölgesinde ise sel nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

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