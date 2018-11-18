Fransa’da Aude bölgesinde sel alarmı verildi

Fransa’nın güney sahilinde yer alan Aude bölgesinde sel alarmı verildi. Yetkililer Aude ve Pyrenees-Orientales bölgelerinde turuncu alarm uyarısı yaparak vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Sel sularının en çok biriktiği riskli bölgelerden olan Aude ve Pyrenees-Orientales’in yanı sıra 3 farklı bölgede ise sarı alarm verildi.

Geçtiğimiz ay, sel hasarları henüz tamamen giderilmemişken yeni alarm bölgede yaşayanları tedirgin etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hasarların tamamının karşılanacağı sözünü vermiş ve bölgede bulunan vatandaşları ziyaret etmişti.