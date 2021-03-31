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Dünya

Fransa'da Senato'dan ''ayrılıkçı'' yasa tasarısına başörtüsü yasağını içeren 3 madde ekleme kararı

Fransa'da Senato'da 'ayrılıkçı' olarak bilinen yasa tasarısına eklenmesi için okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmaları ile havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddeler onaylandı.

AA31 Mart 2021 Çarşamba 16:27 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 16:28
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Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı, Senato'da görüşülüyor.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) teklifiyle okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan madde oylandı. Söz konusu madde 141 "hayır" oyuna karşı 177 "evet" oyuyla kabul edildi.

LR tarafından hazırlanan 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını ve Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin desteğiyle teklif edilen, havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddeler de onaylanırken tasarının diğer maddeleri Senato'da görüşülmeye devam ediyor.

- Ulusal Meclis'te de onaylanması gerekiyor

"Ayrılıkçı" yasa tasarısına eklenmesi kabul edilen maddelerin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'te de onaylanması gerekiyor.

Senato'da daha önce 2 kez okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısı onaylamıştı ancak Ulusal Meclis bunu kabul etmediği için yürürlüğe girememişti.

"Ayrılıkçı" yasa tasarısı, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilere neden oluyor.

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