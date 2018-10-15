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Fransa'da şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle 3 kişi öldü

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde yoğun yağışlar ve su baskınları nedeniyle kırmızı alarm verildi, üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

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Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Aude Valiliğinden yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle şimdiye kadar Villardonnel kentinde bir, Villegailhenc kentinde ise iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerinde su seviyesi 1,5 metrenin üzerine çıktı.

Açıklamada, Aude bölgesinde şiddetli rüzgar ve su baskınları nedeniyle doğal afet seviyesi anlamına gelen kırmızı alarm verildiği kaydedildi. Bölgede eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan trafiğe çıkmamaları ve evlerinde kalmaları istendi.

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