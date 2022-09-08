Fransa'da şikayetler artıyor: Göçmen konusu soruşturulacak

Sudouest sitesindeki habere göre, İnsan Hakları Gözlemcileri (HRO), ağustos ayında polisin kentteki göçmenlere şiddet uyguladığına ilişkin ihbarda bulundu.

Boulogne-sur-Mer Savcısı Guirec Le Bras, bunun üzerine "kamu otoritesinden sorumlu kişilerce işlenen olası şiddet" kapsamında soruşturma başlattı.

Savcısı Bras, yaptığı açıklamada, soruşturma için Lille kenti Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) talimat verdiğini ve soruşturmanın başladığını belirtti.

- FRANSIZ POLİSİNİN 2 GENÇ GÖÇMENİ DARBEDİP GÜLEREK AYRILDIĞI İDDİASI

HRO'nun 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre, Eritre kökenli bir grup sığınmacı Calais kentindeki bir benzin istasyonunda İngiltere'ye gitmek için kamyona bindiği sırada, Cumhuriyet Güvenlik Birliği (CRS) adı verilen çevik kuvvet ekibine rastladı.

Görgü tanıklarına göre, gruptan 2 genç hariç, herkes bölgeden kaçarken polis kalan 2 gence yaklaşarak yüzlerine yumruk attı ve darbetti. Gençler yere düşmesine rağmen Fransız polisi 2 göçmeni tekmeleyip darbettikten sonra gülerek oradan ayrıldı.

İhbar üzerine alana gelen yardım ekipleri, 2 göçmeni hastaneye kaldırırken, müdahale eden doktor gençlerden birinin burnunun kırıldığına ve göğsünde ciddi şekilde zedelenme olduğuna ilişkin rapor düzenledi.