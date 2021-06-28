Fransa'da silah kaçakçılığı davası: Bakanlık ofisinde şoförlük yapmış asker de yargılanıyor

AA 28 Haziran 2021 Pazartesi 07:24 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 07:24

Mediapart sitesinin araştırma haberine göre, ülkede ocakta ortaya çıkarılan silah kaçakçılığı ağıyla ilgili davada gözaltına alınan 2 askerden birinin Savunma Bakanı Florence Parly'nin şoförlüğünü yapan kişi olduğu ortaya çıktı.

Davada silah edinmek, bulundurmak ve başkalarına nakletmek ile suç örgütü üyesi olmakla suçlanan asker kökenli şoförün, silah kaçakçılığı skandalının ortaya çıkarılmasından 6 ay önce, Temmuz 2020'de bakanlığa girdiği, bazı seyahatlerinde Bakana eşlik ettiği öğrenildi.

Silah kaçakçılığına karışmış birinin Savunma Bakanlığı güvenlik soruşturmasından nasıl geçtiği sorgulanan haberde, ayrıca bakanlığın 2020 yazında stajyer ehliyeti olan bir askeri şoför olarak atamayı değerlendirdiği ancak bu karardan vazgeçildiği belirtildi.

Ocakta ortaya çıkarılan geniş silah kaçakçılığı ağının uyuşturucu kaçakçıları ile aşırı sağcı gruplara silah temin ettiği tespit edilmişti.

Düzenlenen operasyonda 200 silah ele geçirilmiş, gözaltına alınan 10 kişiden olan 2 askerin kaçakçılık ağının önemli unsurları olduğu bildirilmişti.