Fransa'nın Strazburg kentinde silahlı saldırı yaşandı

Fransa'nın Almanya sınırındaki Strazburg kentinde silahlı saldırı yaşandı.



Noel Pazarı'nda gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yapan valilik, meydana gelen silahlı saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin ise yaralandığını açıkladı.