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Dünya

Fransa'da skandal! Macron'un balmumu heykeli çalındı

Fransa'nın başkenti Paris'teki bal mumu müzesinden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un heykeli çalındı.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
Fransa'da skandal! Macron'un balmumu heykeli çalındı
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Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre hırsızlık, Paris'in 9. bölgesinde bulunan ünlü isimlerin bal mumu heykellerinin sergilendiği Grevin Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde müzeye giren iki kadın ve bir erkek, Macron'un heykelini çaldı.

Çevre örgütü Greenpeace üyesi oldukları belirtilen şüpheliler, içeri girdikten sonra kılık değiştirerek müze çalışanı gibi davrandı.

Şüpheliler, heykeli örtüye sararak müzenin acil çıkış kapısından çıkardı.

Eserin 40 bin avro değerinde olduğu belirtiliyor.

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