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Dünya

Fransa'da sokaklar yangın yeri! Avrupa Konseyi çağrıda bulundu

Avrupa Konseyi, Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı yapılan gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasına tepki göstererek Paris yönetimini gösteri hakkına saygı duymaya çağırdı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 00:51 - Güncelleme:
Fransa'da sokaklar yangın yeri! Avrupa Konseyi çağrıda bulundu
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Merkezi Strazburg'da bulunan Konsey'den İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösterilerde bazen güvenlik güçlerinin de hedef olduğu şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu durumun güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullanmasını haklı çıkaramayacağına dikkat çekilerek, Fransa'ya gösteri hakkına saygı duyma ve bunu garanti altına alma çağrısı yapıldı.

Fransa'da 16 Mart'ta emeklilik reformunun mecliste oylanmadan kabul edilmesinin ardından düzenlenen reform karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyor.

Dün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınırken, 441 polis ve jandarma yaralanmıştı.

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