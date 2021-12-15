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Dünya

Fransa'da son 24 saatte 65 bin 713 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 65 bin 713 vaka kaydedildi.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 23:39 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 23:39
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Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 153 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 120 bin 983'e çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı 65 bin 713 artışla 8 milyon 399 bin 846'ya, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,7'ye yükseldi.

Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 50 bin 131'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 843'ü yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 62 kişinin Kovid-19 tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, son 7 günde yüzde 14 arttı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, içinde bulundukları 5'inci dalganın salgının başından bu yana en güçlüsü olduğunu kaydetti.

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